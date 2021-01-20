Путешествия
 
Последние новости
Горбачев высказался о необходимости продления ракетного договора
Беременную невесту российского миллиардера обругали за фото c оголенной грудью
Макгрегор опустился в рейтинге UFC
Доктор Комаровский развеял миф о полезности спорта
В российском парке открыли вакансию отшельника
Власти ДНР захотели провести повторный референдум о статусе Донбасса
Раскрыты подробности инаугурации Байдена
ВМФ России спишет атомный «Хилтон»
Трамп приказал рассекретить данные о слежке ФБР за его командой
Новости партнеров
Прослушать новость

Улетевшая на Занзибар россиянка описала остров словами «настоящий первобытный мир»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: «Соло-путешествия» / «Яндекс. Дзен»

Российская туристка, улетевшая на зимние каникулы на Занзибар, поведала о крайне скромном образе жизни, который вынуждены вести жители острова. Ее наблюдения были опубликованы в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

По словам путешественницы, на курорте, в частности, отсутствуют электростанции и производство в целом, а население живет исключительно за счет туризма и рыбной ловли — «настоящий первобытный мир», заключила она.

«Уровень жизни тут очень низкий, за пределами отелей царит если не нищета, то бедность. Жилье в деревнях убогое, глиняное, а быт аборигенов очень скромный», — описала россиянка, заметив также, что чувствовала крайнюю неловкость за собственную обеспеченную жизнь и в связи с этим за пределы отеля вышла всего несколько раз.

Вдобавок, подчеркнула автор материала, иностранцам следует быть особо внимательными на Занзибаре, так как регион считается небезопасным — активного разбоя нет, однако «украсть то, что плохо лежит, тут могут».

При этом в целом курорт рассчитан на состоятельных туристов: отели предлагают комфортные условия, а также целый перечень развлечений и активностей — прогулки на лодках, дайвинг, рыбалку, сафари и экскурсионные программы.

15 января сообщалось, что российский турист, побывавший в Турции и на Занзибаре, сравнил оба места и выбрал лучшее из них для длительного отдыха зимой. В первую очередь, он обратил внимание на то, что поездка в Танзанию обойдется дороже — билеты, например, будут стоить около 30-40 тысяч рублей, а отдельные апартаменты с кухней — тысячу долларов в месяц. При этом за перелет в Турцию туристам придется заплатить 10 тысяч рублей, а квартиру там можно найти за тысячу рублей в сутки.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин рассказал о спасении туристов из горящего отеля на Занзибаре
Россиянин сравнил Турцию с Занзибаром и выбрал лучшее место для отдыха
Полетевший на Занзибар россиянин описал отдых фразой «добро пожаловать в ад»
Путешествия
Путешествия00:01 1 декабря 2020

«Здесь легче дать взятку, чем платить штраф»

Церковь наркобарона, ковбои и грязные танцы: чем Мексика может удивить россиян?
11:4015 января

Туристка застряла в отеле на карантине и начала продавать голые фото в сети

10:1015 января

Купающийся в Черном море в январе россиянин попал на видео и удивил жителей Сочи

07:3015 января

Россиянам раскрыли способ взять 18 дней отпуска и отдохнуть в два раза дольше

Путешествия00:0425 ноября 2020

«Даже у еды был совершенно иной вкус»

Разбитое сердце, грязевые ванны и танцы на палубе: каким запомнился отдых в СССР
04:3115 января

Россиянин сравнил Турцию с Занзибаром и выбрал лучшее место для отдыха

21:0814 января

Пилот унизил пассажирку из-за слишком откровенного наряда и заставил ее одеться

20:2914 января

Франция ужесточит правила въезда в страну

Путешествия00:0122 ноября 2020

«Крича и рыдая, я избивал себя»

Турист едва не умер от укуса ядовитого скорпиона в Африке. Его спасением стала русская женщина
16:0413 января

Самолет с отказавшими тормозами приготовился к аварийной посадке в Москве

15:3513 января

Сочи побил температурный рекорд времен Брежнева

14:2013 января

Россияне внезапно массово захотели улететь из страны по трем направлениям

Россия
«Чтобы выжить, необходимо было отказаться от смелости»
СССР пытался создать поколение мужчин-героев. Что из этого вышло?
«Все слышали, как ее убивают»
Россияне все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Почему полиция не может их защитить?
«Его поддержали потомки Сталина»
 
«Настоящая снежная буря»
 
Все материалы
Мир
ВОЗ отчиталась о распространении новых мутаций COVID-19
Ким Чен Ын и Дональд Трамп«Мы влюбились друг в друга»
Дружба США и Северной Кореи заканчивается с уходом Трампа. Как сложатся отношения Кима и Байдена?
Медик назвал недостаток ношения респиратора вместо маски
В ВОЗ заявили о рекордном росте смертности от коронавируса
Красный закат
СССР давал африканским странам миллиарды на борьбу с Западом. Почему эти деньги были потрачены зря?
Трамп задумался о создании новой партии
«Адская битва и невероятное приключение»
 
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
США собрались наказать способное достроить «Северный поток-2» судно
«Академик Черский» в порту МукранОдиссея «Академика Черского»
«Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря
Бывший акционер стекольного завода попытался блокировать работу предприятия
Последний звонок
Они были на вершине мобильного рынка. Кто потопил производителей культовых телефонов?
Экологи смогли задержать строительство «Северного потока-2»
Опомнились
Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?
Путин поручил выделить больше денег из российской «кубышки» на нефть
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ изъяла у россиянина 30 взрывных устройств
Евгения Хасис и Никита Тихонов«Это дурманит и затягивает»
Адвоката Маркелова и журналистку Бабурову убили националисты. 12 лет спустя они рассказали о мотивах
Суд предложил полицейскому по делу Голунова подумать
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Навальный проведет карантин в «Матросской Тишине»
Смерть на обочине
Дерзкое нападение на инкассаторов в Крыму потрясло СССР. Прошло полвека, а виновных так и не нашли
Расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову запросили 25 лет лишения свободы
Все материалы
Наука и техника
Индия купит у России 21 МиГ-29 и 12 Су-30МКИ
Обнаружена уникальная планетная система с двумя звездами
Космический рывок
Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Названа польза умных часов в борьбе с коронавирусом
Взрывной год
Загадки космоса, древнейшая пыль и жизнь на Венере: главные открытия 2020 года
Раскрыта возможная причина таинственных внезапных смертей
Нам бы их проблемы
Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Все материалы
Спорт
В России признали поход на футбол уважительной причиной для ухода с работы
Катарина Витт«Меня называли сексом на коньках»
История немецкой фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Роднина упрекнула Плющенко в слабости
Красные рубят красных
Битва МЮ с «Ливерпулем» за первое место и лондонское дерби — интриги уик-энда в АПЛ
Окруженный моделями Роналдиньо появился в музыкальном клипе
Партнерский материал
Играют МЮ с «Ливерпулем», а победит… «Манчестер Сити»!
Необычный прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
Глава UFC назвал условие для боя Нурмагомедова с Сен-Пьером
Все материалы
Культура
К юбилею Мандельштама вышел клип с рукописью и цветными фотографиями поэта
Возвращая в реальность
Радиоактивные кошки, микробы и Линч: американка руками создает скульптуры, похожие на 3D-модели
Бывший солист группы «На-на» пообещал положить Бари Алибасова в могилу
Помирать — так с музыкой
Джаз, загробная жизнь и мудрость корпораций: о чем говорит новый мультфильм Pixar «Душа»
Бывшая жена Арми Хаммера отреагировала на его переписки про БДСМ и каннибализм
Какая женщина
Лассо правды, нефтяная игла и Трамп диетический: каким получился первый блокбастер 2021 года
Звезда «Универа» оправдал отказ от выплаты алиментов
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев осудил требование удалить Telegram и напомнил о конституции США
Троянский конь
Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?
Вассерман назвал распад СССР «грандиозной спецоперацией»
Трамп лишился миллионов подписчиков в соцсетях
Президент США навсегда потерял аккаунт в Twitter. Его страницы в YouTube и Instagram заморожены
Доктор Мясников нашел опасность новостей о побочных эффектах западной вакцины
«Реклама стала умнее нас»
 
Ведущая осталась дома с детьми и назвала пыткой совместное времяпрепровождение
Все материалы
Ценности
Женщине пришлось испортить прическу дочери из-за популярной детской игрушки
Коллаборация adidas и бренда Бейонсе IVY PARKЧемпионы стиля
Как одежда помогает спортсменам зарабатывать миллионы спустя десятилетия после их побед
Мужчина решил сделать сюрприз жене и испортил ее принадлежности для макияжа
«Влюбила в себя султана»
Как правитель Малайзии женился на российской модели и с чем оставил ее и сына после развода
Беременная невеста российского миллиардера снялась на пляже в купальнике
«Эмоционально ты будешь подавлена»
Помолвка на третьем свидании, повиновение жениху и скорые роды: как выдают замуж узбекских девушек
В сети высмеяли новый способ носить джинсовые трусы за 20 тысяч рублей
Все материалы
Путешествия
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Появилось видео с места схода лавины на популярном горнолыжном курорте России
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Стало известно о пострадавших в результате схода лавины в России
Там, где всегда мороз
Жуткий холод, миражи и барбекю во льдах: чем туристу заняться в самых холодных местах на планете?
Снежная лавина накрыла людей на популярном горнолыжном курорте в России
Все материалы
Из жизни
50-летняя женщина выйдет замуж за похожего на ее сына 22-летнего парня из Tinder
Рыбак вернулся из моря и нашел рвоту кашалота на 1,7 миллиона рублей
«Многие испанцы живут с родителями до 30 лет»
История россиянки, которая вышла замуж за испанца, переехала к нему и развелась
Объявленная мертвой женщина потратила три года на доказательство обратного
«Страдания открыли мне великую истину»
Женщина семь лет искала автора письма в бутылке и нашла. Ей помогали детективы и экстрасенсы
Темные полоски на ногтях оказались признаком болезней сердца
Пацанка Джо
История жизни королевы тропического острова, любовницы Марлен Дитрих и самой быстрой женщины на воде
Все материалы
Появилась информация о моторах обновленного Hyundai Santa Fe для России
Какие модели были первыми у сегодняшних автогигантов? Часть 2
Избранное на Моторе. Самые первые автомобили Toyota, Skoda, Renault и Porsche
В России вновь повысят утильсбор на автомобили
Тестируем самый быстрый Mini. И это... шестидверный универсал
Три редактора «Мотора» рассуждают о модели, слишком экзотической даже для Mini
Volkswagen раскрыл подробности об обновленном Teramont для России
Мы их потеряли: автомобильные марки США, которых больше нет
Пережили XX век, но исчезли в двадцать первом. Вспоминаем ликвидированные американские компании
Цена Mazda CX-30 в России снова изменилась
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы