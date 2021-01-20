Улетевшая на Занзибар россиянка описала остров словами «настоящий первобытный мир»

Российская туристка, улетевшая на зимние каникулы на Занзибар, поведала о крайне скромном образе жизни, который вынуждены вести жители острова. Ее наблюдения были опубликованы в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

По словам путешественницы, на курорте, в частности, отсутствуют электростанции и производство в целом, а население живет исключительно за счет туризма и рыбной ловли — «настоящий первобытный мир», заключила она.

«Уровень жизни тут очень низкий, за пределами отелей царит если не нищета, то бедность. Жилье в деревнях убогое, глиняное, а быт аборигенов очень скромный», — описала россиянка, заметив также, что чувствовала крайнюю неловкость за собственную обеспеченную жизнь и в связи с этим за пределы отеля вышла всего несколько раз.

Вдобавок, подчеркнула автор материала, иностранцам следует быть особо внимательными на Занзибаре, так как регион считается небезопасным — активного разбоя нет, однако «украсть то, что плохо лежит, тут могут».

При этом в целом курорт рассчитан на состоятельных туристов: отели предлагают комфортные условия, а также целый перечень развлечений и активностей — прогулки на лодках, дайвинг, рыбалку, сафари и экскурсионные программы.

15 января сообщалось, что российский турист, побывавший в Турции и на Занзибаре, сравнил оба места и выбрал лучшее из них для длительного отдыха зимой. В первую очередь, он обратил внимание на то, что поездка в Танзанию обойдется дороже — билеты, например, будут стоить около 30-40 тысяч рублей, а отдельные апартаменты с кухней — тысячу долларов в месяц. При этом за перелет в Турцию туристам придется заплатить 10 тысяч рублей, а квартиру там можно найти за тысячу рублей в сутки.

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