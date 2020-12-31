Полетевший на Занзибар россиянин описал отдых фразой «добро пожаловать в ад»

Полетевший зимовать на Занзибар россиянин описал свой отдых на острове фразой «добро пожаловать в ад» и пожаловался на экономическую обстановку в стране. Своими наблюдениями он поделился с автором блога «Дзен-дец», его интервью опубликовано на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам туриста, он выбрал именно Занзибар, потому что это был единственный доступный для россиян теплый курорт, однако остров его сильно разочаровал. «Общее впечатление — это просто ужас! Это реально Африка, которая почему-то напоминает Индию, показанную в фильме "Миллионер из Трущоб"», — пояснил он.

Путешественник также добавил, что он объехал всю Индию на мотоцикле, но даже там не встречал такого количества мест «в плачевном состоянии». «Люди живут в ужасной антисанитарии, часто они спят прямо на земле в грязи даже с детьми. Всюду царит нищета, а африканцы смотрят на тебя, только как на мешок с деньгами. Никогда в жизни больше не вернусь на Занзибар», — возмутился он.

Тем не менее, россиянину удалось найти в Танзании свою плюсы — среди них он перечислил фрукты, воду в океане и белый песок. Как заверил мужчина, больше в стране делать нечего.

«Советую другим зимовщикам не соваться на Занзибар. Там все очень дорого. Я прожил на Занзибаре почти месяц и могу сказать тем, кто собирается ехать на Занзибар — добро пожаловать в ад! Нож сопровождал меня всегда в машине, а ночью под подушкой. Хорошо, что я вернулся живым», — подытожил он.

Ранее в декабре российский турист, дважды бывавший на Занзибаре, рассказал о том, как изменился остров из-за пандемии и сравнил его с Анапой. Так, по словам Дмитрия, он бывал в Танзании еще до того, как она стала популярным направлением среди россиян. При этом, когда турист прилетел на Занзибар в декабре, он его узнал.