Полетевший на Занзибар россиянин сравнил его с Анапой и предостерег туристов

Российский турист, дважды бывавший на Занзибаре, рассказал о том, как изменился остров из-за пандемии и сравнил его с Анапой. Своим опытом путешественник поделился с порталом «Тонкости туризма», его рассказ опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам Дмитрия, он бывал в Танзании еще до того, как она стала популярным направлением среди россиян. При этом, когда турист прилетел на Занзибар в декабре, он его не узнал.

«Это был не тот прежний Нунгви, это был пляж "Высокий берег" в малой бухте Анапы. Я не против, что Танзанию распробовали россияне, но кажется туроператоры перестарались, а танзанийцы не ожидали», — рассказал отдыхающий о своих ощущениях.

Помимо этого, Дмитрий дал советы тем туристам, которые собираются полететь на остров в первый раз. Так, например, он порекомендовал посетить «Пещеру желаний», а также местный рыбный рынок. «С самого утра туда съезжаются местные жители, чтобы закупить рыбу для своих магазинчиков и ресторанов или просто на обед для семьи. Рыбаки привозят туда улов, а после устраивается аукцион. Никаких упаковок нет, стейки тунца просто нанизывают на веревки, как ожерелье», — описал он.

Кроме того, путешественник предостерег тех, кто собирается отправиться на снорклинг с экскурсией на остров Мнемба. «В открытом океане наш корабль кидало во все стороны, водой окатывало с ног до головы, а корабль трещал. Техника безопасности хромает, жилеты только на половине пассажиров. После каждой волны я думал, что мы перевернемся», — отметил Дмитрий и добавил, что в океан лучше заходить только в спокойную погоду, а также иметь при себе герметичный пакет для вещей.

Ранее в декабре россиянка, побывавшая на Занзибаре, раскрыла реальную заболеваемостью малярией на острове. Как отметила путешественница, после того, как в СМИ появилась информация о случаях заражения россиян и двух смертях от малярии, иностранцы, отдыхающие на тропическом курорте, начали переживать и постоянно брызгаться репеллентами.