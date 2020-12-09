Россиян предупредили об опасности поездок на Занзибар

Россиян, собирающихся на отдых в Танзанию, призвали сделать прививку от малярии. Об опасности подхватить смертельное заболевание на курорте туристов предупредил врач-инфекционист Дмитрий Еделев.

Как отметил специалист в беседе с телеканалом «Москва 24», жертвами малярии ежегодно становятся от полутора до трех миллионов человек во всем мире, а вероятность заразиться ей в тропических странах, находящихся недалеко от экватора, «очень высока». «Именно поэтому людям, которые летят в Африку или Южную Америку, мы рекомендуем ставить обязательно прививки», — сказал он.

В свою очередь, врач-инфекционист Ирина Иванова посоветовала путешественникам готовиться к поездке на Занзибар за несколько месяцев, чтобы успеть вакцинироваться от брюшного тифа и гепатита А, которые также можно подхватить на острове. Кроме того, по ее словам, там можно заразиться смертельно опасной лихорадкой Денге.

Ранее сообщалось о смерти двух туристов, заболевших малярией на Занзибаре. У одного из них отказали почти все внутренние органы.