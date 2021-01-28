На Занзибаре выявили тотальное несоблюдение мер безопасности по коронавирусу

Эксперты из британской маркетинговой компании SkyTrax обнаружили множество нарушений и тотальное несоблюдение мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на Занзибаре. Об этом сообщается на официальном сайте организации SkyTrax.

Так, по информации агентства, в международном аэропорту острова совершенно не соблюдается масочный режим — в начале января команда сотрудников сделала несколько фотографий, на которых видны толпы туристов без защитных средств на лице.

Кроме того, отдыхающим не обеспечили социальную дистанцию, а чистота терминалов, по данным экспертизы, оценивается как «неудовлетворительная». В результате общий рейтинг авиагавани составил две звезды, что является самой низкой оценкой из существующих.

SkyTrax также подчеркивает, что на территории аэропорта нет никаких информационных рекомендаций по ношению масок и личной гигиене. Единственная мера предосторожности в зоне прибытия — проверка температуры у пассажиров.

Кроме того, в компании обратили внимание, что в июне прошлого года президент Танзании Джон Магуфули (Jonh Magufuli) объявил о победе над коронавирусом в стране несмотря на отсутствие официальных данных о заболевших с конца апреля. Вдобавок у некоторых отдыхающих позднее были обнаружены положительные тесты на COVID-19.

Ранее специалисты выделили семь причин не ехать на Занзибар, основанных на отзывах путешественников. Например, многие туристы жалуются на маленькое количество достопримечательностей и однообразную еду. Помимо прочего, отдыхающих разочаровывает бедность и грязь на острове — при выходе из отеля они сталкиваются с «непрезентабельной картиной»: африканцы живут в глинобитных хижинах и выбрасывают отходы на улицу.