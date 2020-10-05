Российская телеведущая поделилась фото в бикини из отпуска в Турции

Российская телеведущая и модель Виктория Лопырева поделилась с поклонниками фотографиями из отпуска в Турции во время пандемии коронавируса. Она выложила снимки в своем Instagram.

На размещенном в сети кадре знаменитость запечатлена на фоне морского побережья. Она одета в бикини ярко-розового цвета российского бренда Artem Krivda. В геолокации при этом отмечается, что модель находится в одном из пятизвездочных отелей турецкого Белека.

«Блондинкам этот цвет идет не меньше, согласны?» — указала Лопырева в подписи к посту, подчеркнув, что дизайнер посвятил демонстрируемую ею модель купальника американской телезвезде Ким Кардашьян.

Фанаты россиянки оценили публикацию в комментариях. «Даже не представляю, как на ней (Кардашьян — прим. «Ленты.ру»), но на тебе очень круто!», «Ну просто Барби», «Шикарная фигура», «Великолепно выглядишь», «Тебе идет купальник больше», «Вы неотразима», «У вас идеальный вкус!», «Красотка», — писали они.

9 сентября фотографиями из отпуска в Турции поделилась российская певица Пелагея. На одном из размещенных в сети кадров артистка была запечатлена на фоне морского побережья в раздельном купальнике серо-голубого цвета. Поклонники артистки отреагировали на публикацию в комментариях.