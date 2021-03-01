Туристы из Москвы устроили массовую драку в Сочи и возмутили местных жителей

Туристы из Москвы устроили массовую драку в баре в Сочи и возмутили местных жителей своим поведением. Видео и подробности случившегося публикует Instagram-аккаунт @chp_sochi, освещающий события в курортном городе.

На ролике видно, как несколько человек избивают мужчину в общем зале заведения на глазах других посетителей. Как стало известно авторам публикации, сочинцы праздновали в пабе день рождения, однако праздник был испорчен из-за конфликта с путешественниками из столицы.

«Вот так у нас отдыхают туристы из Москвы», — произносит за кадром автор записи, которую посмотрели более ста тысяч человек.

Жители Сочи начали критиковать нарушителей порядка в комментариях. «От нашего спокойного города скоро останутся только воспоминания», «Москвичи! Вы вообще молчите лучше, откуда приехали, или шепотом говорите, ваш диалект раздражает местное население», «Москвичи просто задолбали своим поведеньем как в общественных местах так и на трассе. Мы таким гостям не рады», «Алкоголь — зло!» — писали они под постом.