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Жители Сочи сравнили отдыхающих из разных регионов России и поделились выводами

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Жители Сочи и других курортных городов Черноморского побережья сравнили отдыхающих из разных регионов России и поделились наблюдениями. Их выводы приводит онлайн-сервис Tvil.ru.

Так, владельцы отелей рассказали, что гости из северной части страны отличаются взаимовыручкой. «Суровый климат и ограниченные условия жизни делают людей более отзывчивыми к нуждам других, даже если жители северных регионов находятся на отдыхе», — пояснили участники опроса.

Кроме того, сочинцы высказались и о приезжих из Санкт-Петербурга, заверив, что они наслаждаются южным климатом, а также удивляются большим мандариновым садам. «Также отзывчивостью отличаются народы Северного Кавказа. К ним всегда можно обратиться с любой просьбой», — добавили опрошенные.

Вдобавок жители Сочи описали туристов из Москвы, назвав их воспитанными и деликатными. Тем не менее, хозяйка одного отеля в Кабардинке рассказала, что жителей столицы избаловали заграничные поездки, поэтому именно от москвичей она слышит больше всего претензий.

При этом владелица другого хостела на побережье Черного моря рассказала, что зачастую чувством такта обладают жители Северной Осетии, а приезжие из Дагестана, напротив, часто обманывают сотрудников гостиниц.

В январе жители Крыма, принимающие гостей во время туристического сезона, сравнили приезжих из других регионов России и Украины. Авторы материала уточнили, что лично наблюдали в поселке Песчаное в западной части полуострова за двумя компаниями путешественников — из Западной Украины и с российского севера.

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