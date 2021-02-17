Эксперты сравнили стоимость туров в Абхазию и Сочи и назвали выгодный курорт

Эксперты туристической отрасли сравнили стоимость отдыха на курортах Абхазии и Сочи на 8 Марта и назвали наиболее выгодные варианты размещения. Их выводы публикует портал TourDom.

Как отмечают специалисты, за номер на двоих в абхазской трехзвездочной гостинице «Арда» (Гагра) туристы могут заплатить 34 тысячи рублей — в стоимость входит перелет до Адлера и стандартное размещение на три дня. Чуть более дорогой турпакет предлагает отель Garuda Spa Hotel — от 37 тысяч рублей (включены завтраки).

В Сочи же тарифы на отдых по тем же условиям начинаются от 33 тысяч рублей — подобные предложения можно найти в Sigma Sirius Park и в «Бархатных сезонах».

Тем не менее отпуск в отелях категории «четыре звезды» обойдется дешевле в Абхазии. Так, трехдневный тур для двоих по системе «все включено» в пансионате «Пицунда» будет стоить 43,5 тысяч рублей, а в отеле «Рица» (Сухум) — 42 тысячи.

При этом в Сочи средняя стоимость такого отдыха выше 40 тысяч рублей. Так, гранд-отель «Жемчужина» предлагает варианты от 58 тысяч рублей, Park Inn by Radisson Sochi City Centre — от 56 тысяч.

Эксперты отметили, что в зимне-весенний период большинство абхазских гостиниц закрыто, а оставшиеся работать не снижают цены на размещение — минимальная загрузка для отелей обеспечивается за счет отсутствия широкого выбора у туристов. Поэтому сочинские отели, сократив стоимость турпакетов в низкий сезон, сделали отдых на двух курортах одинаково доступным.

Ранее в феврале сообщалось, куда собираются отправиться россияне на 8 Марта. Так, большинство туристов забронировало билеты в Сочи, Москву и Санкт-Петербург.