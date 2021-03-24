Россиянин отдохнул в Турции и описал отпуск словами «дешево не значит плохо»

Россиянин бюджетно отдохнул в Турции и описал отпуск словами «дешево не значит плохо». Своими впечатлениями от отдыха он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказал турист, пятидневный тур в Анталью с авиабилетами обошелся им с женой на двоих приблизительно в 25 тысяч рублей. В стоимость путевки также входила страховка и групповой трансфер. С собой супруги взяли еще 15 тысяч рублей, которые потратили на сувениры и сладости.

Путешественник отметил, что условия в номере были скромные, но было чисто. Также порадовало расположение отеля — десять минут до пляжа, рядом были кафе и супермаркет.

«Формат номера как в лучших трешках Европы — “кладовочка”, у нас было около девяти квадратных метров», — объяснил турист.

Завтраки, которые также входили в стоимость путевки, россиянин оценил как «нормальные». «Вкусный кофе, в турке, но за отдельную плату — всего три лиры», — отметил он.

За пять дней в городе супруги успели посмотреть ретротрамвай «Ностальжи» и Дюденские водопады, погулять в старом порту и у ворот Адриана, побывать в океанариуме.

«Поездка вышла очень приятная, не бойтесь самых бюджетных туров», — сделал вывод автор.

Ранее в марте сообщалось о повышении цен на летний отдых в Турции. Исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предупредила, что стоимость путевок на популярный курорт может вырасти на 10-15 процентов.