Россиянин посетил дешевый супермаркет в Турции и удивился ценам

Российский турист посетил дешевый сетевой супермаркет в Турции и удивился ценам и разнообразию продуктов. Своими впечатлениями он поделился в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор рассказал, что магазин порадовал его большим выбором качественных товаров — особенно он отметил огромное разнообразие турецких сладостей, орехов, специй и сухофруктов. «Очень приятные цены на сушеные инжир и финики, от 150 рублей за килограмм», — отметил турист.

Также он рассказал, что здесь за небольшие деньги можно купить необычные продукты, такие как пекмез — сгущенный фруктовый сок, и порошковый чай разных вкусов — 100 рублей за 200 граммов.

Мужчина посоветовал посещать такие супермаркеты всем, кто хочет удивить родственников и друзей необычным, но недорогим сувениром из Турции.

«Такого разнообразия товаров мы не встречали ни в одном магазине, ни на одном рынке страны, даже в Стамбуле, в пафосных магазинах сладостей улицы Истикляль», — подытожил россиянин.

Ранее в феврале россиянка, пожившая в Турции, раскрыла реальную стоимость местных продуктов в зимнее время. Девушка рассказала, что на недельный запас провизии в Турции она потратила меньше денег, чем в родной стране, так как большую часть ее рациона составляли фрукты и овощи.