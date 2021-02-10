Россиянин описал цены в супермаркете зимой в Сочи словами «очень подозрительно»

Российский турист, отдохнувший с семьей в Сочи на зимних каникулах, посетил во время отпуска один из местных супермаркетов, изучил цены на основные продукты и счел некоторые из них «очень подозрительными». Свой опыт он описал в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник уточнил, что выбрал для осмотра магазин, располагавшийся прямо в туристической зоне по пути от отеля к пляжу. По его словам, в целом цены оказались завышены, однако стоимость отдельных товаров стала для него «сюрпризом».

К примеру, вареная колбаса, произведенная на местном заводе, стоила 370 рублей за один килограмм. «Это очень дешево и, если честно, очень подозрительно. Ну не может хорошая колбаса стоить так мало — ведь даже мясо, из которого она, по идее, сделана, стоит дороже», — пояснил автор материала.

Также, рассказал блогер, в ассортименте было множество вариантов продуктов категории «дешево и сердито», то есть уже готовых к употреблению: салатов, сэндвичей и перекусов. Так, цена копченого осьминога составляла 180 рублей за 100 граммов.

При этом россиянин заметил, что двухлитровая бутылка кока-колы в сочинском супермаркете стоила 145 рублей, а консервная банка бычков в томате — около 100 рублей, что в среднем на 50-70 рублей дороже, чем в магазине его родного города.

8 февраля сообщалось, что российский турист провел отпуск в Сочи среди зимы и посетил местную столовую. По его словам, цены в сочинских заведениях общепита в зимний период оказались завышенными. Так, семейный обед — гречка с куриной котлетой, суп, пюре с котлетой, салат, чай и два куска пиццы — обошелся ему в 700 рублей.