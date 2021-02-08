Россиянам назвали пять особенностей отдыха внутри страны в 2021 году

Эксперты сравнили запросы туристов по раннему бронированию туров на лето 2021 года с прошлым сезоном, и выявили пять главных особенностей развития внутреннего туризма. Они рассказали о них на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В первую очередь, все больше россиян предпочитают добираться до черноморских курортов на личном транспорте. Так, в 2020 году 45 процентов россиян выбрали автомобиль, 24 процента добирались авиатранспортом и 31 процент поездом. В этом году на отели с собственными парковками по раннему бронированию в феврале приходится каждая пятая заявка. Тем не менее путешествие на автомобиле увеличивает среднюю продолжительность тура с семи до десяти ночей.

Помимо этого, россиян стали больше привлекать новые и менее раскрученные места. В 2020 году фаворитами внутренних направлений названы Сочи и Калининград. По прогнозам экспертов, традиционный в плане отдыха россиян Южный берег Крыма хоть и останется в лидерах, такие курорты как Евпатория, Песчаное, Новофедоровка, Саки будут привлекать все больше жителей страны в 2021 году.

Также, по мнению специалистов, за время удаленной работы и постоянных ограничений, отдыхающие успели соскучиться по новым впечатлениям. Поэтому в новом сезоне, россияне будут стараться совмещать пляжный и экскурсионный отдых. Это отличная возможность для туроператоров предлагать интересные развлекательные и экскурсионные программы, а курортам реализовывать свой туристический потенциал.

Более того, из-за теплой погоды (температура воздуха плюс 27 градусов, воды — плюс 23) прогнозируется увеличение средней продолжительности сезона. Последние пять лет туристический сезон стартует уже в конце апреля и длится почти семь месяцев в году. 2021 год — не исключение, также ожидается высокий спрос осенью, в «бархатный» сезон.

В заключение аналитики предсказывают высокий спрос на оздоровительные программы. По итогам второго этапа акции с кешбэком, доля бронирования туров в санатории составила рекордные 33 процента, а их загрузка в межсезонье составила около 80 процентов. По словам экспертов, все больше и больше людей обеспокоены своим здоровьем — в 2020 году резко подскочил спрос на лечебно-оздоровительный отдых в домашних или соседних регионах.

Так, на отдых в региональных санаториях (Калининградская, Ярославская, Ивановская, Ульяновская, Ленинградская, Самарская области, республика Татарстан, Башкирия, Тюменская, Челябинская область, Алтай, Подмосковье) суммарно пришлось около 21 процента всех заявок туристов.

Ранее в феврале сообщалось о рекордном росте бронирований поездок в Крым в феврале и марте. Прирост составил около 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. По данным экспертов, такой спрос связан не только с низкими ценами, но также и с тем, что люди начали больше интересоваться реабилитацией в здравницах после коронавируса.