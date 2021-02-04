Россияне массово поедут отдыхать в одно место внутри страны в феврале и марте

Прирост бронирований поездок на полуостров Крым в феврале и марте составил 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. О том, что россияне массово выбрали одно место для отпуска внутри страны, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по данным компании АЛЕАН, лидером продаж в первый месяц 2021 года стал санаторно-курортный отдых в Крыму. Эксперты связывают это не только с низкими ценами, но также с тем, что люди начали больше интересоваться реабилитацией в здравницах после коронавируса.

Доля таких заявок, согласно подсчетам аналитиков, в общем объеме бронирований, совершенных в январе, составила около 40 процентов. Кроме того, специалисты заверили, что с точки зрения стоимости путешествия февраль и март считаются одними из самых выгодных месяцев.

Скидки сейчас доходят до 30-35 процентов от базовых цен отелей и санаториев. «В этом году впервые мы видим картину, когда популярности в межсезонье прибавилось не только у "визитной карточки" Крыма — южного берега (Ялта, Алушта)», — поделился представитель АЛЕАН Илья Ильин, отметив, что спросом также пользуются курорты западного побережья, в том числе Евпатория и Саки.

В январе российская туристка смогла забронировать проживание в одном из дорогостоящих отелей Крыма со скидкой и провела там небольшой отпуск. Путешественница уточнила, что отдохнула на роскошной вилле в поселке Партенит. По ее словам, в курортный сезон цены на номер для двоих в гостинице достигают 110 тысяч рублей.