Отели Крыма массово начали устанавливать цены по-новому

Многие отели Крыма начали массово корректировать ценовую политику и устанавливать стоимость размещения по новой модели, с учетом опыта минувшего года, когда в стране на фоне пандемии коронавируса были введены жесткие ограничения. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) и гендиректор туроператора АЛЕАН Илья Уманский.

«Если раньше отели формировали цены на предстоящий сезон и выдерживали их на протяжении всего периода, то сейчас они уже работают по принципу динамического ценообразования», — пояснил он и добавил, что к работе по такому принципу переходит все больше и больше объектов размещения полуострова, так как он более эффективен.

Кроме того, по словам Уманского, большинство туроператоров и отельеров снизили предоплату и, как правило, просят внести при бронировании минимальную сумму — от десяти до 30 процентов стоимости тура.

Представитель РСТ также заметил, что в текущем сезоне раннее бронирование путевок в Крым началось позже обычного, вероятно, ввиду непредсказуемости эпидемиологической обстановки, и их стоимость пока несколько выше, в среднем на 5-8 процентов, чем в аналогичный период прошлого года.

25 января в Ассоциации туроператоров России сообщили, что отели на пляжных курортах России повысили цены на акции раннего бронирования, в результате чего отдохнуть на юге страны в 2021 году стало дороже. Как пояснили специалисты, в среднем речь идет о росте цен на десять процентов по сравнению с прошлым годом. При этом предполагается, что с конца марта текущего года ценовая политика начнет меняться.