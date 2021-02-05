Россияне выбрали лучшее место для отпуска летом 2021 года

Российские туристы поделились планами на грядущее лето и определили лучшее место для отдыха в 2021 году. Об этом говорится в результатах исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, из тех россиян, которые намерены куда-то отправиться во время отпуска, большинство (14 процентов) отдает предпочтение Крыму. Чуть меньшим спросом будет пользоваться Черноморское побережье Кубани — его выберут десять процентов опрошенных.

Вдобавок некоторые путешественники намерены посетить курорты Кавказских Минеральных Вод (четыре процента) и другие регионы России (восемь процентов). В свою очередь семь процентов респондентов планируют отдохнуть в Турции, а 15 процентов — в какой-нибудь другой стране.

При этом также стало известно, что 27 процентов респондентов приготовились провести отпуск дома, на даче или в деревне, а 15 процентов участников исследования в целом не настроены отвлекаться от работы в 2021 году.

28 января эксперты определили самые главные направления для отдыха российских туристов, которые они выбирали в период пандемии коронавируса в 2020 году. Первенство в числе наиболее популярных зарубежных маршрутов сохранила за собой Турция. Также специалисты отметили востребованность Танзании.