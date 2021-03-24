Россиян предупредили о повышении цен на летний отдых в Турции

Исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предупредила, что цены на летний отдых в Турции для россиян могут вырасти на 10-15 процентов. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ломидзе отметила, что стоимость отдыха будет напрямую зависеть от спроса. «Если спрос будет не очень высокий, то, конечно, и цены расти не будут», — пояснила директор.

Также эксперт напомнила россиянам, что они уже сейчас могут приобрести летние туры в Турцию с 30-процентной скидкой, которую многие туроператоры предоставляют в рамках акции раннего бронирования.

24 марта сообщалось о росте цен на размещение в российских гостиницах в летнее время на 15-20 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Эксперты пояснили, что скачок в стоимости произошел на всех направлениях — от Казани и Калининграда до Крыма и Краснодарского края.