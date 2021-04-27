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Для российских студентов объявят майские каникулы

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Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Для российских студентов объявят дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, передает ТАСС.

По словам Афанасьева, на данный момент министерство готовит соответствующий приказ и уточняет формулировку.

«Скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса», — сказал он.

23 апреля президент России Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими и подписал соответствующий указ. Первым рабочим днем станет вторник, 11 мая. Рабочий день 30 апреля будет короче на один час в связи с тем, что это предпраздничной день. Изначально отдых должен был длиться с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что власти не будут вводить новых ограничений на майские праздники в связи с эпидемиологической ситуацией.

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