Пятая часть россиян поменяла планы на майские праздники после указа Путина

Пятая часть россиян поменяла планы на майские праздники после указа президента России Владимира Путина о нерабочих днях. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob, передает РБК.

Так, изменили свои планы после увеличения количества нерабочих дней 18 процентов опрошенных. При этом 70 процентов россиян заявили, что их планы не поменялись. Работать в это время будут 13 процентов респондентов, тогда как до объявления каникул таких было 17 процентов.

Больше половины опрошенных (55 процентов) будут на майские праздники в своем городе. Еще 13 процентов заявили, что собираются отдохнуть на даче или в деревне. 7 процентов планируют отдых на природе, 3 процента хотят провести это время в поездке по России, 1 процент — в гостях. Поездку за границу не запланировал ни один из опрошенных.

Опрос проводился с 24 по 26 апреля во всех регионах России. В нем участвовали 1,6 тысячи граждан старше 18 лет.

23 апреля президент России Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими, в тот же день он подписал соответствующий указ. Таким образом, россияне будут отдыхать в праздники 10 дней. Первым рабочим днем станет вторник, 11 мая. 30 апреля станет предпраздничным, рабочий день будет короче на один час. Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.