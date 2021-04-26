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Российские компании сами определят порядок работы в майские праздники

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Российские организации самостоятельно будут определять порядок функционирования в праздники с 4 по 7 мая. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Решение о том, в какие дни и в каком количестве сотрудники компаний выйдут на работу в майские выходные, должно быть закреплено документом, добавила она. Это касается и органов власти, и иных предприятий и организаций.

«Указанные решения должны оформляться приказом или решением соответствующего органа, локальным нормативным актом организации для того, чтобы четко определить порядок работы», — сказала Голикова.

Ранее вице-премьер пообещала, что российские власти не будут вводить новые антикоронавирусные ограничения в майские праздники.

Президент России Владимир Путин объявил все дни с 4 по 7 мая нерабочими. Соответствующий указ он подписал вечером 23 апреля. Таким образом, россияне будут отдыхать в праздники 10 дней. Изначально граждане должны были «уйти на каникулы» с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

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