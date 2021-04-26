Доктор Мясников дал совет россиянам на майские праздники

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что на майских праздниках россиянам стоит отдыхать, в том числе устраивать пикники и ходить в гости. Такой совет он дал жителям страны в Telegram-канале.

«Мой медицинский совет: радуйтесь! Гуляйте, занимайтесь спортом, устраивайте пикники, ходите в гости!» — отметил он. Доктор также предложил россиянам выпить рюмку алкоголя в День Победы.

Специалист отметил, что не стоит обращать излишнее внимание на коронавирус. «Ну и что? Люди праздновали и в самые трудные времена, не нынешним чета!» — уверен врач.

Мясников также подчеркнул, что стоит соблюдать минимальные меры предосторожности, а именно — избегать закрытых помещений с большим скоплением народа. «На улице, при условии соблюдения дистанции, заразиться коронавирусом практически невозможно», — заключил телеведущий.

Ранее Мясников заявил, что всплески коронавируса в России можно ожидать через каждые три месяца. Он объяснил, что ожидает новую волну заражений уже в апреле, а снижение заболеваемости — с июля.