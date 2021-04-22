Мясников предсказал новую волну COVID-19 в России и призвал «попомнить его слова»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что всплески коронавируса в России можно ожидать через каждые три месяца. В эфире на YouTube-канале «Соловьев LIVE» он объяснил, что ожидает новую волну заражений уже в апреле.

«Будет идти вверх. Три месяца вверх, затем три месяца вниз. Считаем, всплеск будет апрель, май и июнь. Затем снижение в июле, августе и сентябре. Соответственно, в октябре и ноябре опять пойдет вверх, попомните мои слова», — призвал специалист.

По словам доктора, эта тенденция заметна при изучении графиков заболеваемости, с момента начала ведения статистики по пандемии. «Особенность еще в том, что это не падает окончательно вниз. Вероятно это связано с ростом количества тестов. Снижается примерно наполовину от максимума», — добавил Мясников.

Чтобы избежать тяжелой формы коронавируса и повышенного риска смерти, следует прививаться, считает телеведущий. «Десятки миллионов по миру привиты, никто из них не умер от коронавируса. Если и заболевают, то у них легкое течение болезни», — заключил врач.

Ранее Мясников порассуждал о том, что человечество неправильно восприняло посланный природой COVID-19. Специалист задумался, что людям для «прочищения мозгов» необходима «эпидемия почище коронавируса».