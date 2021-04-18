Мясников задумался о необходимости более опасной эпидемии для «прочищения мозгов»

Врач и телеведущий Александр Мясников порассуждал о том, что человечество неправильно восприняло посланный природой COVID-19. В своем Telegram-канале доктор задумался о том, что людям для «прочищения мозгов» необходима «эпидемия почище коронавируса».

По словам Мясникова, человечество «сошло с ума»: сначала «размножилось сверх всякой меры», а потом «разрушило и загадило все, до чего смогло дотянуться».

«Ну послала она [природа] нам коронавирус: "Люди, подумайте, вы все смертны. Люди, передо мной вы все равны. То, что вы там поделили себя по странам, — мне все равно, учитесь объединяться, хотя бы и перед лицом беды". Нет, люди и этот предупредительный "холостой" выстрел умудрились превратить в самострел в ногу», — сказал Мясников.

Врач представил ситуацию, в которой «какой-нибудь микроб» научится читать и посмотрит актуальные политические новости. По его мнению, этот «микроб» передаст все «своим», и природа «пошлет для вразумления что-то со смертностью уже не в полтора процента, а раз так в 20 посильнее».

Мясников сказал, что тоже читает новости на разных языках и в разных источниках, поэтому он считает, что рассудок сохраняется только у россиян.

«Это видно и по истории с тем же пресловутым коронавирусом. (Я все жду, когда нам скажут, что в его происхождении виноваты мы. А Ухань в ноябре 19 посетили Петров и Баширов! Уж больно мы выигрышно смотримся по сравнению с остальными.) Так что сегодня — не третья волна, а только первый акт, а вот дотянем ли до антракта?» — задал риторический вопрос доктор.

Ранее Мясников назвал опасность российских курортов. Он предупредил россиян о том, что массовое скопление людей может спровоцировать эпидемиологическую обстановку.