Доктор Мясников объяснил бессонницу наличием некоторых привычек

Врач и телеведущий Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, объяснил возникновение бессонницы наличием некоторых привычек. Его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия 1», цитирует РИА Новости.

Прежде всего он посоветовал не смотреть на часы при пробуждении посреди ночи. Медик указал на то, что в таком случае человек начинает считать оставшееся время сна. Вместо этого Мясников порекомендовал просыпаться и ложиться в одно и то же время каждый день, в том числе в выходные.

«В 11 лег — в 7 встал. В 10 лег — в 6 встал. Все. Организм, он как рефлекс. Как у собаки Павлова. (...) Если вы не можете заснуть ночью, а днем вас тянет ко сну, и вы легли поспать, вы не заснете и следующей ночью», — пояснил кардиолог. При этом он подчеркнул, что кровать — это рефлекс ко сну, а значит лежать на ней днем нельзя.

Врач также дал совет тем, кто не может уснуть на протяжении 20 минут. По словам Мясникова, в таком случае нужно встать, походить и успокоиться. Однако смотреть в экран гаджета, пить спиртное, курить или есть не рекомендуется, подытожил медик.

Ранее Мясников раскрыл частую ошибку при головной боли. При «упорной головной боли», когда человек принимает большое количество обезболивающих, он посоветовал использовать антидепрессанты первого поколения, в частности амитриптилин.