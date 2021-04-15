Доктор Мясников раскрыл частную ошибку при головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл частную ошибку при головной боли. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, россияне ошибочно считают, что антидепрессанты не являются обезболивающими при головной боли напряжения. Эксперт отметил, что это один из самых распространенных ее видов, который встречается в восьми случаях из десяти. Данный вид является разновидностью остеохондроза, когда болят ткани, окружающие голову, пояснил доктор.

Специалист рекомендует при «упорной головной боли», когда человек принимает большое количество обезболивающих, также использовать антидепрессанты первого поколения, в частности амитриптилин. Он добавил, что это поможет переключить болевые рецепторы и «снять» человека с обезболивающих.

Антидепрессанты эффективно применяются для лечения головной боли, однако многие россияне не принимают их, считая, что подобные лекарства необходимо использовать при депрессии, резюмировал врач.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный рассказал, что самостоятельный прием таблеток при головной боли иногда может быть опасен. По словам Безымянного, если у человека боль возникла впервые, стоит обратиться к врачу. Медик измерит давление, оценит неврологический статус, подберет эффективное лечение либо отправит на дополнительную диагностику.