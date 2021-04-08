Россияне рассказали об «ощущении слабоумия» и наборе веса после COVID-19

Вылечившиеся от COVID-19 люди спустя месяцы стали жаловаться на головные боли, повышенную утомляемость, набор веса и симптомы, «напоминающие слабоумие». Об этом они рассказали «Ленте.ру».

«Голова не соображает, как-будто пьяная. Такое ощущение, будто лоб сковали в тиски и это мешает думать. Чтобы решить какой-либо вопрос с документами в банке, по квартире — у меня сразу ступор, не могу понять, о чем идет речь. Я по профессии бухгалтер, поэтому даже не представлю, как выходить на работу. Ощущение, что начинается слабоумие», — рассказала жительница Курска Наталья. По ее словам, легче ей не становится, а врачи упрекают ее в том, что она слишком долго находится на больничном.

Сорокалетняя москвичка Ирина в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что через месяц после выздоровления недомоганий у нее не было, но потом «наступила просто жуть».

Сначала — жжение в груди, как будто кислоту выпила, затем тахикардия [учащенное сердцебиение], высокое давление. Плюс ко всему повысился сахар и начал расти вес. На данный момент одышка, головокружение, суставы просто выламывает Ирина

Подписчик закрытой группы «Нетипичный коронавирус» в Facebook Евгений, в свою очередь, рассказал, что обошел разных врачей — от невролога до гастроэнтеролога — и у каждого ему приходилось сдавать анализы, платить за лечение и покупать разные витамины. Тем не менее, он до сих пор страдает от постоянных головных болей, затрудненного дыхания и повышенной утомляемости.

Жительница Иркутска Вероника заявила, что ходила на прием к неврологу и тот прямо ей сказал, что не знает, что с ней делать. «Изучают. И сам пожаловался, что тоже переболел и сейчас плохо себя чувствует. Я ему порекомендовала чагу, он мне — витамин D», — отметила Вероника. Постковидные симптомы у нее держатся на протяжении четырех месяцев.

Ранее руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Анна Боголепова рассказала «Ленте.ру», что в целом около трети переболевших COVID-19 пациентов жалуются на те или иные неврологические последствия. Самыми опасными из них, по ее словам, являются нарушения мозгового кровообращения, острая некротизирующая энцефалопатия и синдром Гийена-Барре (синдром, при котором иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы — прим. «Ленты.ру»).