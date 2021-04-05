Названы три самых опасных последствия COVID-19 для нервной системы

Самыми опасными для нервной системы последствиями COVID-19 являются нарушения мозгового кровообращения, острая некротизирующая энцефалопатия и синдром Гийена-Барре (синдром, при котором иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы — прим. «Ленты.ру»). Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Анна Боголепова.

По ее словам, в целом около трети переболевших COVID-19 пациентов жалуются на те или иные неврологические последствия. «Достаточно часто у больных отмечаются такие симптомы как головная боль, головокружение, мышечные боли и потеря обоняния», — добавила Боголепова.

Специалист отметила, что течение коронавируса осложняют такие диагнозы, как артериальная гипертензия, сахарный диабет, заболевания сердца и хронические заболевания легких.

Ранее врач-пульмонолог первой категории Татьяна Неешпапа рассказала, что реабилитация после перенесенного COVID-19 зависит от тяжести заболевания, а начинать комплекс восстанавливающих мероприятий необходимо как можно раньше. По ее словам, реабилитация не требуется россиянам, которые перенесли инфекцию в легкой форме — с поражением верхних дыхательных путей, без пневмонии.