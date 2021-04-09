Российский врач назвал поводы обратиться в поликлинику

При повышении артериального давления, чувстве усталости и снижении работоспособности стоит обращаться в поликлинику. Такие поводы назвал российский врач-терапевт, директор дирекции по координации деятельности медорганизаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный, передает РИА Новости.

По словам Безымянного, обращение к врачу необходимо и в случае, когда произошли изменения в привычном образе жизни: человек резко похудел или поправился, перестал высыпаться, стал раздражительным или нервным, изменился внешне, у него стали выпадать волосы, появились высыпания на коже, боль, изжога.

«Терпеть это ни в коем случае нельзя, если есть какой-то симптом, надо обратиться к врачу», — заявил специалист. Он добавил, что при некоторых симптомах надо вызывать скорую помощь. Речь идет о боли в груди, животе, остро возникшей головной боли.

Ранее Безымянный рассказал, что продлить молодость организма можно с помощью физической активности, питания, воды, полноценного сна и труда. Говоря о пользе труда, он указал, что работающие пенсионеры живут дольше. Однако, по его словам, желательно, чтобы работа была без стрессов и связана с умственным трудом.