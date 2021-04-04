Найдена идеальная диета для долголетия

Китайские ученые выявили идеальную диету, способную продлить жизнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Специалисты изучили данные 26 медицинских исследований пищевых привычек, в которых приняли участие около 1,9 миллиона человек из 29 стран и регионов Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии. Выяснилось, что люди, ежедневно потреблявшие около пяти порций фруктов и овощей, имели наибольшую продолжительность жизни.

Однако ученые предупреждают, что не все фрукты и овощи одинаково полезны для организма и способствуют долголетию. Метаанализ показал, что потребление крахмалистых овощей, например, гороха, кукурузы, картофеля, не снижало у респондентов риск преждевременной смерти. Наиболее полезными оказались зеленые листовые продукты, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, в частности, цитрусовые, ягоды и морковь.

Ранее врач-диетолог Марк Гилберт раскрыл секреты питания, способные продлить жизнь. Прежде всего специалист призывал уменьшить количество потребляемых килокалорий, так как умеренность в еде снижает риск появления рака и болезней сердца. Также эксперт посоветовал есть больше ягод и пить зеленый чай.