Доктор Мясников предупредил об опасности российских курортов

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасность российских курортов. В своем Telegram-канале он предупредил россиян о том, что массовое скопление людей может спровоцировать эпидемиологическую обстановку.

По словам Мясникова, после закрытия Турции люди массово начинают планировать отдых на курортах Кубани и Крыма. Кроме того, россияне активно бронируют гостиницы в Сочи.

«Такой наплыв туристов не только благо, но и очень серьезное испытание всех инфраструктур наших курортов! И в доковидные времена каждое лето на Черном море были ежегодные вспышки ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки», — сказал доктор. Он добавил, что большое скопление туристов из разных регионов позволяет спрогнозировать «весьма неблагополучную эпидемиологическую обстановку».

В качестве решения проблемы Мясников предлагает туристам вакцинироваться от COVID-19 и гепатитов А и Б. Детей же необходимо привить от ротавируса, считает ведущий. Кроме того, врач советует соблюдать все правила личной гигиены: тщательно мыть руки, капать в нос капли с интерфероном и брать с собой в поездку антисептики и средства от диареи.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за вспышки коронавируса в этой стране. 16 апреля суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Турции стал рекордным с начала пандемии — 63 082 случая заражения.