В Турции выявили рекордное число новых случаев COVID-19

В Турции суточный прирост заболеваемости COVID-19 в пятницу, 16 апреля, оказался рекордным с начала пандемии. Об этом пишет ТАСС.

Так, за последние сутки в стране выявили 63 082 случая заражения, сообщили в Минздраве Турции. Предыдущий максимальный суточный прирост случаев коронавируса в республике был зафиксирован в среду — 62 797.

«Умерли 289 человек, с начала пандемии — 35 320. В тяжелом состоянии находятся 3205 больных», — говорится в сообщении ведомства.

В четверг, 15 апреля, в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца. Уточняется, что полеты в Танзанию, как чартерные, так и регулярные, будут полностью прекращены до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).

Власти Турции заявили, что преждевременное восстановление авиасообщения с Россией возможно лишь при улучшении эпидемиологической ситуации в стране. По словам министра культуры и туризма Турции Мехмеда Эрсоя, турецкие курорты могут открыться для россиян раньше 1 июня, если уменьшится количество случаев заболеваний COVID-19 в стране.