В Турции впервые выявили более 60 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Об этом свидетельствуют данные турецкого Минздрава, опубликованные на сайте.

По данным на 14 апреля, в стране зафиксировали 62 797 новых случаев коронавируса за сутки. Еще 2802 пациента находятся в тяжелом состоянии, 279 человек умерли.

За все время в Турции выявлено более 4 миллионов случаев COVID-19. Из них более 3,4 миллиона вылечились, 34,7 тысяч умерли.

13 апреля турецкие власти увеличили комендантский час и запретили междугородние поездки ради борьбы с коронавирусной инфекцией. Днем ранее министр здравоохранения Турции Фахретттин Коджа заявил, что страна переживает самый сложный этап за все время пандемии.

12 апреля Россия приняла решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами на взаимной основе будет ограничено двумя рейсами в неделю. Сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.