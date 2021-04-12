В Турции заявили о самом сложном периоде с начала пандемии

Министр здравоохранения Турции Фахретттин Коджа заявил о самом сложном периоде, который переживает страна с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Негативные факторы – наша усталость от неопределенности, общий моральный упадок от затянувшейся пандемии и появление новых мутаций, которые еще быстрее распространяются», — перечислил Коджа. По его словам, 85 процентов случаев заражения коронавирусом в Турции вызваны британским штаммом. При этом в стране выявлены и другие мутации, в частности, у 166 человек обнаружен бразильский вариант COVID-19.

Кроме того, глава турецкого минздрава рассказал о планах российской делегации посетить страну для оценки обстановки в туристических регионах.

В последнее время в Турции наблюдается новая вспышка заболеваемости COVID-19 — ежедневный прирост числа новых заражений коронавирусом превышает 50 тысяч.

Ранее стало известно, что Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Так, сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.