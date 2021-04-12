Решение России ограничить авиасообщение удивило Турцию

Турецкий туристический бизнес оказался удивлен решением России ограничить авиасообщение с Турцией в связи с обострением эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в популярной курортной стране очень рассчитывали на туристов из России в ближайшие недели — гостиницы планировали открыться в предстоящем сезоне, в первую очередь рассчитывая на россиян.

«Мы в шоке. Заменить россиян некем, поскольку из Европы сейчас мало кто приезжает, а турецкие туристы во время Рамадана (с 13 апреля по 12 мая — прим. «Ленты.ру») не путешествуют», — подчеркнул спикер и добавил, что для туристической сферы Турции это будет невероятно сложный период.

12 апреля заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что Россия решила ограничить авиасообщение с Турцией из-за обострившейся эпидемиологической обстановки в стране. По ее словам, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Перелеты будут ограничены на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня.