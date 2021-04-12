Ростуризм назвал варианты возвращения туристов из Турции и Танзании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

Россияне, которые уехали на отдых в рамках тура, и те, кто отправился самостоятельно, смогут планово вернуться домой. Организованные туристы смогут вернуться досрочно по согласованию с оператором. «В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки — поэтому мы рекомендуем держать связь с представителями туроператоров», — подчеркнули в ведомстве.

Самостоятельным туристам в ведомстве порекомендовали отслеживать на сайтах авиакомпаний информацию о возможных изменениях в расписании полетов. Россиянам, которые купили путевки и планировали вылететь до 1 июня, Ростуризм призвал перенести поездку на более поздние даты или поменять направления. Туристов, которые планировали в путешествие после 1 июня, ведомство пообещало информировать о текущей ситуации.

Ранее стало известно, что Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Так, сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.