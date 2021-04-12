Россиянам предложили достойную замену отдыху в Турции

Египет назвали достойной заменой турецким курортам для россиян в случае приостановки авиасообщения между двумя странами из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экспертов в туротрасли.

Как отметил директор по маркетингу в одном из сервисов бронирования туров Олег Козырев, в случае открытия чартеров в Египет у этого направления появится огромный потенциал. По его словам, сейчас многих соотечественников останавливает длинная дорога, однако с запуском прямого авиасообщения североафриканская страна станет отличной альтернативой Турции.

Кроме того, гендиректор другого крупного туроператора Артур Мурадян сообщил, что сейчас Египет занимает по популярности третье или четвертое место. «Он бы мог уверенно занимать и второе, а в зимний период — первое при наличии прямых авиарейсов», — подчеркнул спикер.

Он также добавил, что если другие направления останутся закрытыми для россиян, то Египет может перетянуть на себя существенную долю путешественников из России.

12 апреля стало известно, что Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Так, 12 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение частично ограничить перелеты в Турцию на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня.

При этом в начале апреля несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. В последние несколько дней суточный прирост инфицированных составляет почти 50 тысяч человек, что является рекордным числом с начала пандемии.