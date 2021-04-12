Россиянам рассказали о вариантах замены туров в Турцию и Танзанию

Россиянам, которые приобрели туры в Турцию и Танзанию с датами вылета с 15 апреля до конца мая, но не смогут ими воспользоваться, предложат несколько вариантов действий. Об этом РИА Новости рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее словам, порядок действий в сложившейся ситуации должен быть проработан, и информация о возможных вариантах для туристов будет опубликована позже. «Их традиционно не очень много: замена на другое направление либо перенос даты, возврат путевок или перенос обязательств», — перечислила Ломидзе.

Она добавила, что пока сложно сказать, какой из вариантов выберут туроператоры и какой именно из них будет предпочтительнее для туристов, а также как будет развиваться сложившаяся ситуация в целом.

Ранее Ростуризм назвал варианты возвращения туристов из Турции и Танзании. Так, россияне, которые уехали на отдых в рамках тура, и те, кто отправился самостоятельно, смогут планово вернуться домой. Организованные туристы смогут вернуться досрочно по согласованию с оператором. Самостоятельным туристам в ведомстве порекомендовали отслеживать на сайтах авиакомпаний информацию о возможных изменениях в расписании полетов.

Ранее стало известно, что Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Так, сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.