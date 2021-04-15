В Турции заявили о преждевременном восстановлении авиасообщения с Россией

По мнению властей Турции, преждевременное восстановление авиасообщения с Россией возможно лишь при улучшении эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает портал «Турпром».

По словам министра культуры и туризма Турции Мехмеда Эрсоя, турецкие курорты могут открыться для россиян раньше 1 июня, если уменьшится количество случаев заболеваний COVID-19 в стране.

Тем не менее эксперты портала скептично отнеслись к заявлению турецкого чиновника. Сейчас в Турции зафиксирована «рекордная» статистика заболеваний коронавирусом, причем речь идет о вспышке инфекции на основе британского штамма. По данным издания, по состоянию на 15 апреля в стране насчитывается около 62 727 случаев заражения COVID-19.

Специалисты отметили, что возобновление полетов в Турцию может быть сдвинуто к июлю — так как в прошлом году данное направление было открыто лишь после спада первой волны коронавируса.

В четверг, 15 апреля, в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца. Уточняется, что полеты в Танзанию, как чартерные, так и регулярные, будут полностью прекращены до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).