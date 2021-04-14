Россиянам предложили обменять поездку в Турцию на тур по стране

Россиянам, которые купили путевку в Турцию или в Танзанию, предложили обменять ее на путешествие по стране. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма, передает ТАСС.

Как отмечается, приобретенная путевка в Турцию или в Танзанию может быть обменена на поездку по России по согласованию с туроператором.

14 апреля российским туристам раскрыли способ вернуть деньги за отмененные рейсы в Турцию и Танзанию и назвали условия переноса поездки на другие даты. Пассажирам отмененных рейсов предложили переоформить билеты на другие даты с сохранением первоначальной стоимости. Другой доступный вариант — безвозмездный возврат денежных средств, в том числе на стыковочные перелеты.

13 апреля Роспотребнадзор напомнил россиянам о праве вернуть деньги за путевки после решения закрыть авиасообщение с Турцией и Танзанией. В ведомстве заявили, что россиянин имеет право потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения.

12 апреля Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе.