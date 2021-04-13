Россиянам напомнили о способе вернуть деньги за путевки в Турцию

Роспотребнадзор напомнил россиянам о праве вернуть деньги за путевки после решения закрыть авиасообщение с Турцией и Танзанией, пишет RT.

В ведомстве заявили, что россиянин имеет право потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. Там также пояснили, что при расторжении договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово захотели улететь в четыре другие страны на фоне ограничения авиасообщения с Турцией. По данным исследования сервиса Aviasales, закрытие популярного направления сказалось на увеличении спроса на билеты из России в Египет (на 98 процентов), ОАЭ (на 80 процентов), на Кипр (90 процентов) и на Кубу (55 процентов).

Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами Москва — Стамбул один раз неделю на взаимной основе.