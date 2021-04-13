Доктор Мясников назвал бесполезным закрытие Турции

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с URA.RU назвал бесполезным закрытие границ Турции из-за всплеска случаев COVID-19.

По его мнению, таким образом Россия не решит проблему распространения коронавируса. «Мы боимся, кричим: "Ай, с Турции едут, все плохо, все пропало, шеф, закрывай границы!" — а почему тогда все не вакцинируетесь?» — поинтересовался доктор, отметив, что «надо сначала в мозгах определиться, а потом границы закрывать».

Специалист подчеркнул, что никакие меры, кроме вакцинации, не помогут в борьбе с коронавирусом. Он считает, что в Россию давно завезены новые виды штаммов, просто пока не известны цифры их распространения. Кроме того, прибывающие из-за рубежа граждане не будут серьезной угрозой, поскольку тесты на COVID-19 показывают положительные результаты менее чем в одном проценте случаев.

Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами Москва — Стамбул в неделю на взаимной основе.

Кроме того, будет осуществлен вывоз россиян, которые в настоящий момент уже отдыхают в Турции. Из-за новых ограничений туроператорам было рекомендовано приостановить продажу туров на указанный период.