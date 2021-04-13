Кремль объяснил ограничение авиасообщения с Турцией

Решение ограничить авиасообщение с Турцией не является политическим, а обусловлено ростом заболеваемости коронавирусом в этой стране. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ситуация носит исключительно эпидеомиологический характер, решение связано с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции», — объяснил пресс-секретарь президента России.

Он также отверг предположение о том, что ограничение авиасообщения может быть связано с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке Украины.

В понедельник, 12 апреля, Россия приняла решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Так, сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа отметил, что Москва может изменить свой подход к оценке безопасности отдыха россиян в стране после визита делегации, которая оценит ситуацию на месте.