Россияне массово захотели улететь в четыре другие страны после закрытия Турции

Российские туристы массово захотели улететь в четыре другие страны на фоне ограничения авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса Aviasales.

Как уточняют эксперты, закрытие популярного направления сказалось на увеличении спроса на билеты из России в Египет (на 98 процентов), ОАЭ (на 80 процентов), на Кипр (90 процентов) и на Кубу (55 процентов).

При этом средняя цена авиабилетов на прямые рейсы в Египет составляет 18 тысяч рублей, в ОАЭ — от 23 тысяч рублей, на Кипр — около 35 тысяч рублей. На Кубу лететь придется с пересадкой, стоимость такого билета составит от 62 тысяч рублей.

12 апреля Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами Москва — Стамбул один раз неделю на взаимной основе.

Кроме того, будет осуществлен вывоз россиян, которые в настоящий момент уже отдыхают в Турции. Из-за новых ограничений туроператорам было рекомендовано приостановить продажу туров в Турцию на указанный период.

13 апреля Россия объяснила ограничение авиасообщения с Турцией. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что решение ограничить авиасообщение не является политическим, а обусловлено ростом заболеваемости коронавирусом в этой стране.