Россиянам раскрыли способ вернуть деньги за отмененные рейсы в Турцию и Танзанию

Российским туристам раскрыли способ вернуть деньги за отмененные рейсы в Турцию и Танзанию и назвали условия переноса поездки на другие даты. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Пассажирам отмененных рейсов предложили переоформить билеты на другие даты с сохранением первоначальной стоимости. Другой доступный вариант — безвозмездный возврат денежных средств, в том числе на стыковочные перелеты.

В частности, авиакомпания «Аэрофлот» предлагает без взимания разницы в тарифах изменить даты вылета из Москвы в Стамбул и Анталью на 13 и 14 апреля. Схожие условия предусмотрены на рейсах S7 Airlines в период с 15 апреля по 1 июня.

AZUR Air также приостанавливает полеты на курорты и готовит пакет предложений по вынужденным условиям обмена и возврата билетов.

«Необходимо отметить, что большинство билетов реализовано в составе турпакета. Сейчас не наблюдается всплеска активности по вопросам возврата средств, пассажиры надеются на скорейшее снятие ограничений, мы также настроены позитивно», — уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что детали обмена и возврата зависят от авиаперевозчика.

Ранее, 12 апреля, Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за высоких темпов распространения коронавируса в этих странах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала туристам воздержаться от поездок за границу в период пандемии и обратить внимание на отечественные курорты.