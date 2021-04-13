Российских туристов предупредили о проблемах при возвращении на родину

Около 60-70 тысяч российских туристов, планировавших возвращаться на родину через Стамбул, столкнутся с проблемами. Об этом предупредила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя сферы туризма.

По информации издания, сейчас в Москву стыковочным рейсом через Стамбул ежедневно прибывают 1,2 тысячи человек, однако с 15 апреля ввиду ограничения авиасообщения с Турцией и Танзанией этот коридор заметно сузится.

Кроме того, сейчас на курортах Египта находится около 5-7 тысяч граждан России, стыковочные рейсы которых также отменились. При этом возвращение через Каир обойдется туристам гораздо дороже, поскольку цены на данные билеты резко выросли, отмечает источник.

Также с проблемами столкнулись туристы, которые прилетели регулярными рейсами из России на Занзибар. Теперь вернуться домой они смогут самостоятельно только при покупке билета на чартерный рейс туроператора, на самолет со стыковкой в Дохе, Абу-Даби, Дубае, Минске или через другую страну, с которой у России открыто авиасообщение.

Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами Москва — Стамбул один раз неделю на взаимной основе.