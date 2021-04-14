Для россиян открыли горячую линию по вопросам Турции

Ростуризм открыл для россиян горячую линию по вопросам, связанным с приостановкой авиасообщения с Турцией и Танзанией. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет источник агентства, позвонив по специальному номеру, путешественники смогут получить актуальную информацию о новых ограничениях. Операторы также подскажут варианты действий в случае отмены рейса и проконсультируют по индивидуальным запросам.

Помимо этого, с россиянами поделятся номерами всех туроператоров, работающих на временно закрытых направлениях.

«По номеру +7-495-018-64-11 с 9:00 до 21:00 можно обратиться за помощью и ответами на возникающие в связи с ограничением полетов вопросы. Звонок бесплатный», — сообщили в ведомстве.

Ранее, 12 апреля, правительство РФ объявило о временных ограничениях на чартерные регулярные полеты в Турцию и Танзанию в период с 15 апреля по 1 июня. В связи с введенными мерами и осложняющейся эпидемиологической обстановкой на курортах туроператором рекомендовано приостановить продажу путевок в эти страны.