Россиянам раскрыли самые дешевые альтернативы отдыха в Турции

Российским туристам раскрыли оптимальные варианты отдыха на майские праздники. Альтернативу турецким курортам предложили эксперты на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты исследовали туристический рынок и выбрали самые дешевые десятидневные туры с заездом 25-30 апреля на двоих человек. Авиаперелет из Москвы также включен в стоимость.

Лидерами пляжных направлений стали курорты Абхазии — трехзвездный дом отдыха «Кудры» предлагает путевку за 28 тысяч рублей с завтраками.

В отсутствие турецких конкурентов следом идут отечественные черноморские курорты. Например, в Анапе можно остановиться за 31 тысячу рублей в «Милотель Павел» категории три звезды, в Сочи за ту же стоимость — в «Империи» той же категории. Немного дороже крымский двухзвездный комплекс «Маяк» — 33 тысячи рублей. Все варианты включают завтраки и перелеты.

При этом аналитики отмечают, что на российских направлениях действует динамическое ценообразование, то есть на фоне новостей о закрытии Турции доступные по цене туры могут быть уже разобраны, а высокий спрос поднимает стоимость на оставшиеся варианты отдыха.

Среди предложений городского отдыха на майские праздники самым доступным оказался тур в Санкт-Петербург — размещение в трехзвездном отеле «Станция Z12» обойдется на двоих в 31 тысячу рублей; путевка в калининградскую четырехзвездочную гостиницу «Вилла Гламур» — в 49 тысяч рублей.

Помимо этого, бюджетно можно съездить в отпуск на Алтай — экоотдых в Hotel California категории три звезды обойдется в 35 тысяч рублей на двоих. Активный тур на Байкал стоит дороже — 73 тысячи за размещение в ГК «Байкальская Ривьера» той же категории.

Зарубежные варианты отдыха на море менее доступны. К примеру, стоимость тура в трехзвездный отель Orchid в ОАЭ обойдется в 78 тысяч рублей на двоих с завтраками. Путевка в кипрский отель Flora-Maria Apartments Hotel & Annex Apart — 82 тысячи рублей. Минимальная цена турпакета на Кубу и на Мальдивы — 157 и 162 тысячи рублей соответственно.

14 апреля российским туристам раскрыли способ вернуть деньги за отмененные рейсы в Турцию и Танзанию и назвали условия переноса поездки на другие даты. Пассажирам отмененных рейсов предложили переоформить билеты на другие даты с сохранением первоначальной стоимости. Доступен вариант безвозмездного возврата денежных средств, в том числе на стыковочные перелеты.