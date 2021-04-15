Россия ограничила авиасообщение с Турцией и закрыла границы с Танзанией

В четверг, 15 апреля, в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что полеты в Танзанию, как чартерные, так и регулярные, будут полностью прекращены до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).

Кроме того, по данным Росавиации, будут организованы дополнительные рейсы для вывоза россиян, которые находятся в Турции. Например, «Аэрофлот» планирует осуществлять такие рейсы по маршруту Анталья — Москва 17, 24 и 30 апреля.

Как сообщалось ранее, решение ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией было принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этих странах. Те, кто планировал отдых в этих государствах, могут обменять путевку на тур по России или потребовать возврата средств от туроператора.