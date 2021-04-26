Песков ответил на вопрос о выполнении Путиным указа о майских каникулах

Обязанности президента России Владимира Путина подразумевают постоянное функционирование. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин выполнять свой указ о майских каникулах.

«Постоянный документооборот тех документов, которые должен принимать, рассматривать и подписывать глава государства, оперативные вопросы, доклады ведомств — это процессы, которые не знают выходных», — заметил пресс-секретарь.

Он добавил, что никаких публичных мероприятий у российского лидера в указанный период не запланировано.

24 апреля в Кремле прокомментировали график Путина на майские праздники. Песков рассказал, что рабочий график российского лидера в майские праздничные дни все еще уточняется.

Путин объявил все дни с 4 по 7 мая нерабочими. Соответствующий указ он подписал вечером 23 апреля. Песков пояснил, что новый локдаун на это время в России вводиться не будет. Таким образом, россияне будут отдыхать в праздники 10 дней. Изначально граждане должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.