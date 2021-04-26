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Песков ответил на вопрос о выполнении Путиным указа о майских каникулах

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Обязанности президента России Владимира Путина подразумевают постоянное функционирование. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин выполнять свой указ о майских каникулах.

«Постоянный документооборот тех документов, которые должен принимать, рассматривать и подписывать глава государства, оперативные вопросы, доклады ведомств — это процессы, которые не знают выходных», — заметил пресс-секретарь.

Он добавил, что никаких публичных мероприятий у российского лидера в указанный период не запланировано.

24 апреля в Кремле прокомментировали график Путина на майские праздники. Песков рассказал, что рабочий график российского лидера в майские праздничные дни все еще уточняется.

Путин объявил все дни с 4 по 7 мая нерабочими. Соответствующий указ он подписал вечером 23 апреля. Песков пояснил, что новый локдаун на это время в России вводиться не будет. Таким образом, россияне будут отдыхать в праздники 10 дней. Изначально граждане должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

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