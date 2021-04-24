В Кремле прокомментировали график Путина на майские праздники

В Кремле прокомментировали график президента России Владимира Путина на майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков рассказал, что рабочий график российского лидера в майские праздничные дни все еще уточняется. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, как повлияет указ Путина о дополнительных нерабочих днях на его собственный график.

Ранее Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Соответствующий указ он подписал вечером 23 апреля. Песков пояснил, что новый локдаун на это время в России вводиться не будет.

Таким образом, россияне будут отдыхать в праздники 10 дней. Первым рабочим днем станет вторник, 11 мая. 30 апреля станет предпраздничным, рабочий день будет короче на один час. Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 число.